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Hurda yığınına dönen araçta feci şekilde can verdi

Hurda yığınına dönen araçta feci şekilde can verdi
05.09.2022 16:30 - Son Güncelleme: 05.09.2022 16:30

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Sivas’ta katliam gibi kaza!

Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerde feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza, Marmara Ereğlisi - Çorlu yolu üzeri Sultanköy mevkiinde meydana geldi. Marmara Ereğlisi istikametine seyreden Orhan Köz (43) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Mecit Özdemir yönetimindeki tırla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Orhan Köz, sıkıştığı yerde feci şekilde yaşamını yitirdi. Kazada hafif yaralanan tır şoförü Özdemir de, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından itfaiye ekiplerince hurda yığınına dönen araçtan çıkarılan Orhan Köz’ün cansız bedeni, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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