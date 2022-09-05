Husumetlisini otobüs durağında kurşun yağmuruna tutan adam, daha sonrada boğazını kesti

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde otobüs durağında beklerken husumetlisi tarafından kurşunlanan ve ardından boğazı kesilen şahıs hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayvalı köyünde meydana gelen olayda. iddiaya göre daha önce husumetli olduğu İbrahim Akyürek'i (26) köy çıkışındaki otobüs durağında gören Dilaver A. (56) önce kurşun yağdırdı, daha sonrada sığındığı evin bahçesinde İbrahim Akyürek'in boğazını kesti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde İbrahim Akyürek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Husumetlisini katleden Dilaver A. da olay yerine gelen jandarma ekiplerine suç aletleri ile birlikte teslim oldu.