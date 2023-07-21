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Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek’teki şiddetli yağış ve fırtınada 6 kişi hayatını kaybetti

Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek’teki şiddetli yağış ve fırtınada 6 kişi hayatını kaybetti
21.07.2023 13:11 - Son Güncelleme: 21.07.2023 13:11

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Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek’teki şiddetli yağış ve fırtınada 6 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde sıcaklık rekorları kırılırken, Balkanlar şiddetli yağış ve fırtınayla mücadele ediyor. Hırvatistan'da, ağaçların araçların üzerine devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi ve fırtınanın yol açtığı hasarla mücadele eden bir itfaiye eri hayatını kaybetti. Ülkede 200’den fazla kişi yaralandı. Hırvatistan Sivil Koruma Birliği, en çok hasarın başkent Zagreb'de tespit edildiğini belirterek, halkı yeni fırtınalara karşı uyardı.

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