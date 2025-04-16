Hindistan’daki feci kaza kamerada: Otobüs önündeki araçları biçti! 4 ölü 4 yaralı

Olay Hindistan’ın Gucarat eyaletindeki Rajkot kentinde meydana geldi. Belediye ait elektrikli yolcu otobüsü kırmızı ışıkta durmayarak önündeki araçlara çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı . Yetkililer, otobüsün 6 motosiklet ve 2 otomobile çarptığını belirtti. Otobüs şoförü kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların otobüse saldırdığı bildirildi. Yetkililer, sürücünün alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında olup olmadığını belirlemek için kan örneği aldıklarını ve otobüsün mekanik bir arızası olup olmadığını incelediklerini açıkladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otobüsün hızla araçların arasına daldığı görüldü