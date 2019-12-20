HDP'li vekil Dirayet Taşdemir teröristi böyle savundu: O masum bir köylü! 20.12.2019 13:45

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Meclis'te yaptığı konuşmada Ağrı'da öldürülen 4 teröristten 'köylüler' olarak bahsederken, Türk askerini katliam yapmakla suçlayarak skandala imza attı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına ara vermeyen Mehmetçik, Ağrı'nın Tutak ilçesinde çatışmaya girdiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

JÖH ekiplerinin düzenlediği operasyonun görüntüleri de geçen günlerde ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin Türk askerine ateş açtığı net bir şekilde görüldü.

4 PKK'lı teröristin öldürülmesi HDP'de büyük bir acıya neden oldu.

HDP'Lİ VEKİLE GÖRE ONLAR 'KÖYLÜ'

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, öldürülen teröristlerden "köylüler" olarak bahsetti.

Türk askerini katliam yapmakla suçlayan küstah vekil, herkesin terörist ilan edildiğini söyledi. Ancak görüntülerde PKK'lı teröristlerin JÖH ekiplerine ateş açtığı net bir şekilde görülüyordu.