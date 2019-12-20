Ankara'da okulda skandal görüntüler! Engelli öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen hakkında MEB'ten flaş karar | Video 20.12.2019 15:00

Son dakika haberine göre Ankara'da bulunan bir ilkokulda çalışan öğretmenin engelli öğrencisini darp ettiği görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı. Görüntüler sonrası MEB yetkilileri harekete geçerken, söz konusu öğretmen açığa alındı.

Ankara'da bir ilkokulda okuyan engelli öğrencinin şiddete uğradığı skandal görüntüler ortaya çıktı. Kaynaştırma öğrencisi olan A.K. isimli birinci sınıf öğrencisi, öğretmen N.T.S tarafından darp edildi.

Görüntülerde, çocuğa şiddet uygulayan öğretmenin bir yandan da A.K.'ye yüksek sesle bağırdığı, "Şunu alın başımdan. Yedi, bitirdi beni. Lanet olsun. Terbiyesizliği çok güzel biliyor. Çocuk değil bu, çocuk böyle olmaz" dediği görülüyor.

AÇIĞA ALINDI

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ankara'da bir ilkokulumuzda yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır."

Öte yandan Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, söz konusu öğretmenin soruşturma süresince açığa alındığı kaydedildi.