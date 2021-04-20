RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Yaşam Videoları Hayat’da motosiklet hırsızları 30 dakikada yakayı ele verdi

Hayat’da motosiklet hırsızları 30 dakikada yakayı ele verdi

Hayat’da motosiklet hırsızları 30 dakikada yakayı ele verdi
20.04.2021 01:01
Ana Sayfa 00:47
Hayat’da motosiklet hırsızları...
Ana Sayfa 00:10
Sözcü’nün hedef gösterdiği...
Ana Sayfa 00:16
Dengesini kaybeden şahsın...
Ana Sayfa 00:16
Gece kulübüne çevrilen...
Ana Sayfa 02:50
AK Parti'li vekiller ‘’128...
Ana Sayfa 01:59
Güzel oyuncu Ceren...
Ana Sayfa 00:40
Gelecek Partisi Genel Başkanı...
Ana Sayfa 00:54
Esra Bilgiç’in yeni dizisi...
Ana Sayfa 00:58
Teşkilat 8. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:53
Arka Sokaklar 587. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:31
Müge Anlı Sinan Özen'i...
Ana Sayfa 03:21
İstanbul'da trafiği kilitleyen...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 kişinin çaldığı motosiklet 30 dakika sonra polis ekipleri tarafından bulundu.


İlçeye bağlı 'nde lığı bilgisini alan olay yerine sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekipleri, araştırmalar sonucunda 31 Y 4476 plakalı motosikleti terk edilmiş şekilde buldu. Motosikleti çalan 2 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet sahibi Mahmut B., "Motosikletin park ettiğim yerde olmadığını görünce polis merkezini aradım polislerde sağ olsun yardımcı oldular. Çok kısa bir sürede motosikletim bulundu. Bulunduğu için çok memnunum motosikletimi bulduğu için polis teşkilatına çok teşekkür ederim" dedi.

Yaşam Videoları