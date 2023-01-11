Hayat durma noktasına geldi: Antalya'da yağmur ve fırtına etkili oluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kuvvetli yağış ve fırtınada gece boyunca tüm birimleriyle görev yaptı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, su baskını, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara kısa sürede müdahale etti. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de 6 sepetli araç, 10 kamyon, 2 kepçe ve 86 personelle kentin birçok noktasında yola devrilen ağaç ve kırılan dalları trafik ve can güvenliği için hızla kaldırdı. ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri de tıkanan mazgalları su baskınlarına sebebiyet vermemesi için gün boyu açtı.