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Havlamasına kızdı, engelli köpeği sopayla dövdü

Havlamasına kızdı, engelli köpeği sopayla dövdü
17.12.2021 15:18

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Bursa’da mahalle sakinleri ve esnafın bakımını üstlendiği engelli sokak köpeği sopayla darp edildi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekipleri, köpeğe saldıran şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dobruca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde çöp toplamak için sokakta dolaşan yaşlı adam, sürekli olarak aynı yerde yatan engelli sokak köpeğinin kendisine havlamasına sinirlendi. Çevrede bulunan bir ağaçtan dal koparan şahıs engelli köpeği öldüresiye dövdü. Köpeğin bağırma seslerini duyarak cam ve balkona çıkan mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kısa süre mahalle sakinleriyle sözlü olarak tartışan yaşlı şahıs olayın ardından hızlı adımlarla sokaktan uzaklaştığı o anlar bir işyeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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