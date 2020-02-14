Hava durumu: Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! 14 Şubat bugün hava durumu nasıl olacak? /Video 14.02.2020 13:18

Meteoroloji tarafından 14 Şubat hava durumu raporu yayımlandı. Gelen son dakika bilgisine göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Rize, Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak?

14 Şubat hava durumu raporu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; yurt genelinde beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Ardahan, Van ve Hakkari ile Artvin'in iç kesimlerinde, gece saatlerinde Bolu ile Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İstanbul için ise saat verip uyaran Meteoroloji, hava sıcaklığıda önemli bir değişiklik olmayacağını bildirdi. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 14 Şubat hava durumu uyarıları...

İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

Birkaç gündür parçalı bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul için Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. 14 Şubat Cuma günü İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı en düşük 5, en yüksek 11 derece olacak. Hafta sonu İstanbul'da yağmurlu hava olacak.

KAR ERİMELERİNE DİKKAT!

Doğu Karadeniz Bölgesinin 500 metre altında yüksekliğe sahip yerlerinde kar erimeleri beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ile zamanla bölgenin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleirnde karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleirnde yağmurlu

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, -5°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmurlu, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 7°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Van ve Hakkari çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, -1°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu