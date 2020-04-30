HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verip uyardı! Bu kez çok kuvvetli geliyor | 29 Nisan 2020

30.04.2020 13:02

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlerde bugün yurdun doğu bölgelerinde havanın yağışlı olacağı belirtilirken, yarından itibaren tüm yurdun yağış etkisi altına gireceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte hava durumu ile ilgili son tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

30 NİSAN 2020 PERŞEMBE HAVA DURUMU





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