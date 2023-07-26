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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, 00:17

Adana’da kahvehanecinin 2 kişiyi vurduğu ve intihar ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı

Adana’da komşularıyla arasında yüksek sesle müzik açma meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kahvehaneci, 2 kişiyi pompalı tüfekle vurup ardından intihar etmişti, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaralılardan biri de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tugay Kopal (36) ve Mahir Palamut (33) kahvehane işleten Muhammet Ali Binen (22) ile yüksek ses ile işyerinin içerisinde müzik açtığı için 2 gün önce tartıştı. Muhammet Ali Binen daha sonra tartıştığı kişilerin yanına aracıyla gelerek kavga etmeye başladı. Kavga sırasında kahvehaneci Muhammet Ali Binen, Mahir ve Tugay'ı pompalı tüfekle vurdu ardından pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhammet Ali Binen ve Tugay Kopal'ın öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan Mahir Palamut ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Palamut tekrar hayata döndürülürken durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polisin bölgedeki çalışmasının ardından Muhammet Ali ve Tugay'ın cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Özel hastanede tedavi gören Palamut, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI"

Otomobil ile gelen Muhammet Ali Binen, aracından otomatik pompalı tüfekle inip önce dışarıdaki Mahir Palamut'a defalarca ateş ederken daha sonra elindeki tüfeği atıp araçtan diğer tüfeği aldı. Ardından içeri giren Tugay Kopal'a ateş ediyor. Ardından dışarı çıkan Binen'in intihar ettiği anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Adana’da kahvehanecinin 2 kişiyi vurduğu ve intihar ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı
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