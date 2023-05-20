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Hatay'da tarladan son soğanlar sökülüyor! Tarla fiyatı 4 ile 6 lira arası…

Hatay'da tarladan son soğanlar sökülüyor! Tarla fiyatı 4 ile 6 lira arası…
20.05.2023 16:41 - Son Güncelleme: 20.05.2023 16:41

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Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Hatay’ın Amik Ovası’nda turfanda soğan hasadının sonuna gelindi. Sökümü yapılan soğanın fiyatı tarlada 4 ile 6 lira arasında.

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Birkaç ay önce yüksek fiyatıyla gündemden düşmeyen kuru soğanda hasatların başlamasıyla fiyat hızla geriledi. Türkiye'nin en önemli arazilerinin bulunduğu verimli Amik Ovası'nda da soğan hasadında sona gelindi. Mevsimlik tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlaya girip, soğan sökümünü gerçekleştiriyor. Tarlalardan sökülen ürünler 4-5 TL'ye satılarak kamyonlara yüklenip hallere ve ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Ekim fazlalığı ve yüksek verimin ardından bu hasatla piyasada soğanın fiyatının dengelendiği bildirildi. Soğan hasadı ve binlerce soğan çuvalı drone ile de görüntülendi.

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