Hatay'da servis ile traktör çarpışmasında 15 kişi yaralanmıştı! Genç kız hastanede yaşamını yitirdi
Hatay Reyhanlı-Antakya yolunda işçileri taşıyan servis minibüsü traktöre çarptı. Yoğun bakımda tedavi gören 17 yaşındaki genç kız 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
HATAY'DA SERVİS KAZASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI
Hatay Reyhanlı-Antakya yolunda meydana gelen kazada 17 yaşındaki bir genç kız hayatını kaybetti. Olay, Beşaslan Mahallesi mevkiinde 19 Ekim akşamı gerçekleşti.
SERVİS MİNİBÜSÜ TRAKTÖRE ÇARPTI
Sebze halinde paketleme işçilerini taşıyan E.Ş. yönetimindeki 31 C 8002 plakalı servis minibüsü, aynı istikamette giden R.K. yönetimindeki 31 NN 448 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsteki 15 kişi yaralandı.
YOĞUN BAKIMDA GENÇ KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaralılardan 17 yaşındaki Fatma Şanverdi, yoğun bakımda tedavi görüyordu. 7 günlük yaşam mücadelesinin ardından genç kız hayatını kaybetti.
CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ
Şanverdi'nin cenazesi kılınan namazın ardından ailesi ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.