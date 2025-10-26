Maltepe’de minibüs yaşlı kadına çarptı! O anlar güvenlik kamerasında

Hatay'da servis ile traktör çarpışmasında 15 kişi yaralanmıştı! Genç kız hastanede yaşamını yitirdi

CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ Şanverdi'nin cenazesi kılınan namazın ardından ailesi ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

HATAY'DA SERVİS KAZASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI Hatay Reyhanlı-Antakya yolunda meydana gelen kazada 17 yaşındaki bir genç kız hayatını kaybetti. Olay, Beşaslan Mahallesi mevkiinde 19 Ekim akşamı gerçekleşti.