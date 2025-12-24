PODCAST CANLI YAYIN
Hatay'da mikserin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halindeki mikserin altında kalarak ezilen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

ÜST GEÇİTTE FECİ ÇARPIŞMA

Kaza, Çekmece Mahallesi'ndeki üst geçitte meydana geldi. Seyir halindeki M.D. idaresindeki 31 APB 438 plakalı mikser, Refik Diyapoğlu'nun (39) kullandığı 31 BAG 081 plakalı motosikletle çarpıştı.

MİKSERİN ALTINDA KALDI

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet mikserin altında kaldı. Ağır yaralanan sürücü için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Diyapoğlu, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan motosikletli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

