PODCAST CANLI YAYIN
Hatay’da masaj ve SPA salonlarına operasyon
Haberler Yaşam Videoları

Hatay'da masaj ve SPA salonlarına operasyon

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 13:18 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 13:18

Hatay'da masaj ve spa salonlarına yönelik yapılan denetimlerde kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 20 yabancı uyruklu kadın şahıs deport edilmek üzere gözlem altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 12 Şubat günü İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına insan ticareti kapsamında, çalışma ve hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde; 10 iş yeri denetlenirken toplam 23 (20 yabancı uyruklu) kadın şahıs yakalandı. 20 çalışan şahsın sigorta girişlerinin yapılmadığı, 13 çalışan şahsın hijyen belgesinin olmadığı tespit edildi.


Ayrıca 20 yabancı uyruklu şahsın kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edilerek, deport edilmek üzere Hatay Göç idaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

SIRADAKİ VİDEO
Malatya'da viyadükte zincirleme kaza: 1 yaralı
14.02.2025Cuma
Mersin Silifke'de kaza: 1 ölü 4 yaralı!
14.02.2025Cuma
Üsküdar'da toprak kayması yaşanan alan böyle görüntülendi
14.02.2025Cuma
Ordu'da feci kaza kamerada! Tofaş kağıt gibi katlandı: 3 yaralı
14.02.2025Cuma
Hatay'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
14.02.2025Cuma
Bunlar da Var
Pazarcık’ta kaza: 4 ölü, 6 yaralı! 00:32
Pazarcık'ta kaza: 4 ölü, 6 yaralı!
13.02.2025Perşembe
Beylikdüzü’nde banka içerisinde güvenlik görevlisi intihar etti 02:23
Bankada çalışan güvenlik görevlisi intihar etti
13.02.2025Perşembe
Bingöl’de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü 32 yaralı! 00:54
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü 32 yaralı!
13.02.2025Perşembe
Kuruluş Osman 181. bölüm fragmanı izle! 00:43
Kuruluş Osman 181. bölüm fragmanı izle!
13.02.2025Perşembe
CANLI YAYIN