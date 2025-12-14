PODCAST CANLI YAYIN
Kağıthane’de otomobilin refüje çarparak devrildi: O anlar kamerada!

Kağıthane’de, cadde üzerindeki refüje çarpan otomobil yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saat 22.15 sıralarında Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Kazayı görenler yardıma koşarak araç içerisinde bulunan kişileri çıkardı. Otomobilden çıkarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ise başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

