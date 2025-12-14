PODCAST CANLI YAYIN
Seyir halindeyken motosikletten düşen kurye yaralandı

Seyir halindeyken motosikletten düşen kurye yaralandı

Eskişehir'de seyir halindeyken motosikletten düşerek yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saat 22.20 sıralarında Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeki bir kurye, idaresi motosikletin hakimiyetini kaybederek düştü. Yerden kalkamayan yaralı kuryeyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kurye, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Ankara’da muhtarın araçları kundaklandı: O anlar kamerada
Ankara’da muhtarın araçları kundaklandı: O anlar kamerada
Güllü cinayetinde yeni gelişme: Cinayet itirafı geldi!
Güllü cinayetinde yeni gelişme: Cinayet itirafı geldi!
Cinayet itirafı sonrası Güllü'nün kızı Tuğyan adliyeye getirildi!
Cinayet itirafı sonrası Güllü'nün kızı Tuğyan adliyeye getirildi!
Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın: “Sultan cinayeti itiraf etti”
Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın: “Sultan cinayeti itiraf etti”

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle