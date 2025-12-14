Kılıktıktan kılığa giren cep telefonu hırsızı kadın kamerada: İşte o anlar!

AVM'DE SOĞUKKANLI TELEFON HIRSIZLIĞI

Esenyurt'taki bir alışveriş merkezinde kılıktan kılığa giren kadın hırsız, müşteri gibi gezerek iki ayrı hırsızlık yaptı.

BEBEKLİ KADINI HEDEF ALDI

İlk olayda bebekli bir kadının yanına yaklaşan şüpheli, cebindeki telefonu fark ettirmeden çalarak hızla uzaklaştı.

AYNI YÖNTEMİ TEKRAR KULLANDI

Farklı bir gün yeniden AVM'ye gelen kadın, bu kez bir giyim mağazasında ürünlere bakan başka bir kadının telefonunu çaldı.

KAMERALARA YANSIDI

Soğukkanlı hırsızın her iki hırsızlık anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.