Esenyurt'ta kuyumcu soygunu girişimi kamerada: Hırsızlar alarm çalınca böyle kaçtı
İstanbul Esenyurt'ta, gözlerine kestirdikleri kuyumcu dükkanına girmek isteyen hırsızlar, kepenkleri açmak istedikleri sırada alarm sisteminin devreye girmesiyle büyük korku yaşadı. Dükkana giremeyen şahıslar olay yerinden uzaklaştı.
KEPENGİ ZORLADILAR, ALARM ÇALINCA KAÇTILAR
Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde sabaha karşı kuyumcu dükkanını hedef alan 4 şüpheli, araçla geldikleri iş yerinin kepengini aletlerle zorladı.
SOYGUN GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU
Kepenk kilidi zorlandığı sırada alarmın devreye girmesi üzerine panikleyen şüpheliler, dükkana giremeden geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.
O ANLAR KAMERADA
Hırsızların kaçış anları kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.