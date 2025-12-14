PODCAST CANLI YAYIN
Esenyurt'ta kuyumcu soygunu girişimi kamerada: Hırsızlar alarm çalınca böyle kaçtı

İstanbul Esenyurt'ta, gözlerine kestirdikleri kuyumcu dükkanına girmek isteyen hırsızlar, kepenkleri açmak istedikleri sırada alarm sisteminin devreye girmesiyle büyük korku yaşadı. Dükkana giremeyen şahıslar olay yerinden uzaklaştı.

KEPENGİ ZORLADILAR, ALARM ÇALINCA KAÇTILAR

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde sabaha karşı kuyumcu dükkanını hedef alan 4 şüpheli, araçla geldikleri iş yerinin kepengini aletlerle zorladı.

SOYGUN GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

Kepenk kilidi zorlandığı sırada alarmın devreye girmesi üzerine panikleyen şüpheliler, dükkana giremeden geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

O ANLAR KAMERADA

Hırsızların kaçış anları kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

