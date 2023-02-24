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Hatay'da asrın felaketini yaşadılar Mersin'de dünya evine girdiler

Hatay'da asrın felaketini yaşadılar Mersin'de dünya evine girdiler
24.02.2023 14:22

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinde Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan ve evleri yıkıldığı için Mersin'e gelen 25 yaşındaki Seda Randa ve 34 yaşındaki Gökhan Bilgiç, Akdeniz ilçesinde hüzünlü nikah töreniyle evlendi. 6 şubat tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak değerlendiren Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremde bir çok kayıp yaşandı. Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Seda-Gökhan çifti de depremden etkilendi. Evlerini ve bazı akrabalarını kaybeden çift, yaşanan felaketten 3 gün sonra Mersin'e gelmek zorunda kaldı. Normal şartlarda yaz aylarında evlenmeyi planlayan çift, deprem dolayısıyla hayallerine kavuşamadı. Geldikleri Mersin'de sade bir nikah töreniyle evlenmeye karar veren Seda-Gökhan çifti, Akdeniz Belediyesine müracaat etti. Burada düzenlenen nikah töreniyle dünya evine giren çift, aileleriyle ise görüntülü konuşarak mutluluklarını paylaştı.

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