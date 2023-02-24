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Kendi evinden sağ çıktı ailesini kurtarmak için girdiği evin enkazında can verdi

Kendi evinden sağ çıktı ailesini kurtarmak için girdiği evin enkazında can verdi
24.02.2023 10:56

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Hatay’ın Hassa ilçesinde deprem sırasında kendi evinden sağlam çıkan 81 yaşındaki Fatma Araz, torunları ve çocuklarını kurtarmak için girdiği evde enkaz altında kaldı. Tüm aile kurtulurken yaşlı kadın enkaz altında hayatını kaybetti. Hassa'da yaşayan Fatma Araz (81), 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde sarsıntı olduğu esnada ailesini uyarmak için kendi evinden çıkarak torunlarının ve çocuklarının bulunduğu eve girdi. Araz, ailesini uyararak evden kaçmalarını sağladı. Araz’ın torunları ve çocukları kaçarak kurtulurken, yaşlı kadın üzerine kolon düşmesi sonucu vefat etti. Fatma Araz’ın kendi evi ise depremde yıkılmadı.

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