Hatay açıklarında 26 kaçak göçmen yakalandı

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 11:55

Hatay'ın Samandağ ilçesinde şişme botla ülkeye giren 26 kaçak göçmen yakalandı.

Meydan Sahili'nde dün gece saatlerinde bir grubun şişme botla ülkeye giriş yaptığını fark eden vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, vatandaşların da desteğiyle sahil çevresindeki bağ ve bahçelerde arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 26 Suriyeli gözaltına alındı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.