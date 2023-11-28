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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023, 18:44 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 18:59

Hakkında soruşturma başlatılan Özlem ve Tayyar Öz çiftinden ilk açıklama geldi!

Kara para aklama soruşturması nedeniyle tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks yaşamı uzun süre gündem oldu. Polat çiftinin tutuklanmasının ardından tüm gözler diğer fenomenlere çevrilmişti. Bu fenomenler arasında olan Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz'ün paylaşımları Dilan Polat'a olan benzerlikleriyle dikkat çekmiş ve onu taklit ettikleri ifade edilmişti. Çift hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıkarken, Dilan Polat'ın "şampiyonlar ligi" diye paylaştığı fotoğraftaki isimlerin bir bir soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi. Tüm gözler Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz çiftine çevrilmişken beklenen açıklama geldi. Konu ile ilgili açıklama yapan Özlem Öz'ün rahat halleri gözlerden kaçmadı. İşte Özlem Öz'ün ilk açıklaması...

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