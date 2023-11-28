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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023, 10:58 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 11:34

ANADOLU PARSI VİDEOSU İZLE! Anadolu Leoparı bu kez ormanda görüntülendi! | VİDEOLU HABER

Anadolu Parsı görüntüsü izle... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nesli tehlike altındaki Anadolu parsının fotokapana yansıyan yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde, Anadolu parsı ormanda yürürken görüldü. İşte Anadolu Leopar'ının ormanda yürürken fotokapana takıldığı o anlar.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, aylar sonra yeniden fotokapana yansıyan nesli tehlike altındaki Anadolu parsının görüntüsünü paylaştı.
Bakan Yumaklı, nesli tehlike altındaki Anadolu parsının fotokapana yansıyan yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde, Anadolu parsı ormanda yürürken görüldü. Yumaklı, "Muhteşem parsımız aylar sonra bir kez daha fotokapanımıza poz verdi. Gökyüzü yorganın, yeryüzü yastığın, Anadolu her daim yuvan olsun. Üniversitelerimiz, uzmanlarımız ve STK'lar iş birliğinde Anadolu parsının izini sürmeye, neslini korumaya devam edeceğiz" dedi.

'NESLİ EN TEHLİKEDE'
Anadolu parsı, biyoçeşitlilik açısından Türkiye'nin en önemli yırtıcı memeli türü olduğu gibi Anadolu tarih ve kültüründe de önemli bir değere sahip. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne göre nesli 'en tehlikede' kategorisinde yer alıyor.Anadolu parsı varlığı, son olarak 1974'te Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir bireyi vurulduktan sonra tespit edilemedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün çalışması sonucu 19 Ağustos 2019'da Anadolu parsı yıllar sonra ilk kez fotokapana yansıdı. Ardından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim görevlilerinin de dahil olduğu bir ekip tarafından araştırma çalışmalarına hız verildi. İlk görüntülerin alındığı bölgeye yakın habitatlarda yapılan çalışmalarda başka görüntüler de elde edildi. Yapılan DNA analizi sonucunda türün Anadolu parsı olduğu kanıtlandı. Çalışmalar kapsamında 'Leopar Araştırma Birimi' kuruldu. Bu birim bünyesinde çalışmalar sürüyor.

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