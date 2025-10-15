Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 yaralı

PODCAST CANLI YAYIN
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hafif yaralandı.

Saray ilçesi çevre yolunda meydana gelen kazada, Dursun A. idaresindeki 45 TS 655 plakalı hafif ticari araç ile İlknur Ş. yönetimindeki 22 NK 052 plakalı otomobil Çukuryurt kavşağında çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü İlknur Ş. ile otomobilde bulunan 2 çocuk hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve 112 Acil servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

