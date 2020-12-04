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Günün en acı karesi Kayseri'de çekildi! Ölen eşinin başından ayrılmadı

Günün en acı karesi Kayseri'de çekildi! Ölen eşinin başından ayrılmadı
04.12.2020 16:47
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Kayseri'de eşiyle birlikte yolda yürüyen 80 yaşındaki Hasan Evren birden fenalaşarak yere yığıldı. Evren yığıldığı yerde hayatını kaybederken, eşi Zeliha Evren konulan tabureye oturarak eşinin cansız bedeninin yanından ayrılmadı.


Kayseri'de Hasan Evren (80), eşi Zeliha Evren (77) ile birlikte yürürken rahatsızlanıp yere yığılarak hayatını kaybetti. Zeliha Evren, konulan tabureye oturarak, eşinin cansız bedeninin yanından ayrılmadı.



Olay, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Evren, eşi Zeliha ile birlikte kimlik işlemleri için Nüfus İl Müdürlüğü'ne geldi. Burada işlemleri biten çift araçlarına yürürken Hasan Evren, rahatsızlanıp yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Hasan Evren'in öldüğünü belirledi. Hasan Evren'in ölüm haberini duyan eşi, gözyaşı döktü. Olay yerine konulan tabureye oturan Zeliha Evren, Hasan Evren'in cenazesinin başından ayrılmadı.



Kalp krizinden yaşamını yitirdiği tahmin edilen Hasan Evren'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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