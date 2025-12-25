PODCAST
Adana'da kan donduran olay: Baba çocuklarını öldürüp intihar etti!
Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 01:29
Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2025 01:31
Adana'da bir evde yaşanan aile faciası yürekleri dağladı. Bir baba henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek iki çocuğunu silahla öldürdü. Dehşetin ardından aynı silahla intihar eden şüpheli, geride tarifsiz bir acı bıraktı.
