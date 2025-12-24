PODCAST
Nijerya’da camiye bombalı saldırı: 7 ölü
Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 22:15
Nijerya’da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.
