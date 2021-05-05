RAMAZAN İMSAKİYE
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Gören dondu kaldı! İntihar mı, infaz mı? İstanbul Sancaktepe'de demir korkuluklara asılı erkek cesedi bulundu

Gören dondu kaldı! İntihar mı, infaz mı? İstanbul Sancaktepe'de demir korkuluklara asılı erkek cesedi bulundu
05.05.2021 11:18
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Sancaktepe'de sabah saatlerinde su kanalının üzerinden geçen köprünün demir korkuluklarında iple asılmış bir erkek cesedi bulundu. Boynu kırık olduğu tespit edilen cesetle ilgili inceleme yapıldı.


Olay sabah saat 08.30 sıralarında çevredekilerin ihbarı ile ortaya çıktı. Abdurrahmangazi Mahallesi Avşar Sokak içerisinden geçen su kanalındaki köprünün demir korkuluklarında ipe asılmış bir ceset bulundu.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemede gencin boynunun kırık olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, ceset üzerinde çalışma yaparken, 30 yaşlarında olduğu belirlenen adamın üzerinden kimlik çıkmadı.

Çevre sakinleri, "Biz seslerini duyunca dışarıya çıktık. Polis memuru bizi götürüp baktık ama o kişiyi tanımıyoruz. Bu mahallede de oturmuyor" dedi. Polisin kimlik tespit çalışmaları sürerken olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

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