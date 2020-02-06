Giresun'da toprak kayması! Faciadan dönüldü... 06.02.2020 12:13

Giresun - Dereli karayolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol, yapılan çalışmayla yeniden ulaşıma açılırken, heyelan anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giresun'un iç kesimlerdeki ilçeler ve Sivas ile bağlantısını sağlayan karayolunun, merkeze bağlı Duroğlu beldesi mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi yola aktı.

Giresun- Dereli karayolu ulaşıma kapandı. Bölgeye gelen karayolu ekipleri, iş makineleri eşliğinde yolda temizleme çalışması başlattı. Yol, çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.