Van'daki çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucularının birisi olan Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin’in naaşı, toprağa verilmek üzere baba ocağı Çine ilçesine uğurlandı. Şehitten geriye ise bir okul arkadaşının paylaştığı görüntüler kaldı. Görüntüde 3 aylık kızını öperek, “İşe gitmem lazım babam. İşe gitmezsem nasıl ekmek yiyeceğiz o zaman. Çalışmam lazım kızım. Gelince ben seni öperim olmaz mı?” diyen şehidin, bu sözleri okuyanları duygulandırdı.
Çığ felaketinde şehit düşen Muammer Keskin'den geriye 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler kaldı06.02.2020 12:51
- Çığ felaketinde şehit düşen Muammer Keskin'den geriye 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler kaldı
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