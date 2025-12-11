Giresun’da mezar yolu faciası: 2 ölü

Giresun'un Bulancak ilçesinde Kovanlık-Aydındere yolunda meydana gelen kazada, otomobilin Pazarsuyu Deresi'ne devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin aile fertleri oldukları öğrenildi.

Otomobil Dereye Yuvarlandı: İki Kişi Yaşamını Yitirdi

Emin Yılmaz'ın kullandığı 28 ES 850 plakalı araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dereye devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda sürücü Yılmaz'ın cansız bedeni olay yerinden 2 kilometre uzakta bulundu. Araçtaki Raif Şimşek'in de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Annesi İçin Mezar Yeri Bakmaya Gidiyorlardı

Raif Şimşek'in, sürücü Emin Yılmaz'ın dayısı olduğu ve ikilinin dün vefat eden Ayşe Şimşek için Kuzköy'de mezar yeri bakmaya gittikleri öğrenildi. Ailenin kaybı, kazayla birlikte ikiye katlandı.

Kaza Öncesi Duygulandıran Paylaşım

Emin Yılmaz'ın kazadan kısa süre önce sosyal medya hesabında babasının 28 yıl önce bugün vefat ettiğini hatırlatan bir paylaşımda bulunduğu tespit edildi. Trajik görüntü, kazayı daha da sarsıcı hale getirdi.

Vali Serdengeçti Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Vali Serdengeçti, toplam 80 kişilik ekibin arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını belirterek ailelere başsağlığı diledi.