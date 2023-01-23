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Genç oyuncu Berat Efe Parlar'ın annesi Dilek Parlar, yaşamını yitirdi

Genç oyuncu Berat Efe Parlar'ın annesi Dilek Parlar, yaşamını yitirdi
23.01.2023 18:33

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Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesi Dilek Parlar hayatını kaybetti. Dilek Parlar için Üsküdar Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Berat Efe Parlar, babası Halit Parlar ile taziyeleri kabul etti. Dilek Parlar ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Parlar’ın cenazesi Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine sinema ve tiyatro oyuncuları ile çok sayıda seveni ve yakınları katıldı.

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