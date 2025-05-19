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Gaziantep’te takside kanlı saldırı kamerada: Yolcusu bıçakladı!
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Gaziantep’te takside kanlı saldırı kamerada: Yolcusu bıçakladı!

Giriş Tarihi: 19.05.2025 21:45:00

Gaziantep’te bir taksi şoförü, aracına aldığı yolcunun bıçaklı saldırısına uğradı. Araç kamerasına yansıyan olayda yüzünden ve boynundan yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir taksi şoförü, yolcusu tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Y. isimli ticari taksi sürücüsü, aracına aldığı yolcuyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı saldırıya dönüştü. Saldırı sonucunda yüzünden ve boynundan yaralanan Hüseyin Y., kendisini güçlükle dışarı atarak yardım istedi. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Yaralı taksici, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin Y.'nin tedavisi sürüyor. Kan donduran saldırı anları ise taksinin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücü ile yolcu arasındaki tartışmanın kısa sürede boğuşmaya dönüştüğü, ardından saldırganın taksiciyi bıçakladığı ve taksicinin kendini dışarı atarak kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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