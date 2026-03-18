Bandırma’da fırtına kabusu: Kuru yük gemisi karaya oturdu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 8 mürettebatın bulunduğu kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle karaya oturdu. Gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Fırtına Dev Gemiyi Kayalıklara Sürükledi

Bandırma Körfezi'nde gece saat 23.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. 'Brabus' isimli 99 metre uzunluğundaki Kamerun bandıralı kuru yük gemisi, şiddetli hava muhalefeti nedeniyle kontrolden çıktı. Dalgaların etkisiyle sürüklenen dev gemi, yat limanı mendireğindeki kayalıklara çarparak karaya oturdu.

Kurtarma Operasyonu Başlatıldı

Boş olduğu öğrenilen 15 metre genişliğindeki gemiyi kurtarmak için Bandırma Çelebi Limanı ekipleri kısa sürede seferber oldu. Bölgeye sevk edilen 3 römorkör, dev gemiyi oturduğu kayalıklardan kurtarmak için zorlu hava şartları altında çalışma başlattı.

Mürettebatın Sağlık Durumu İyi

Gemide görev yapan 8 mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı yara almadan atlattıkları bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri bölgede önlem alırken, geminin bulunduğu yerden yüzdürülmesi için yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bunlar da Var

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı mesajı verdi: Savaş bir an önce bitmeli
Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı mesajı verdi: Savaş bir an önce bitmeli
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: 17 gündür Müslümanların ibadetine kapalı tutuyor
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: 17 gündür Müslümanların ibadetine kapalı tutuyor
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı
Özgür Özel'in "Lüksemburg'da demirli yat" yalanı elinde patladı
Özgür Özel'in "Lüksemburg'da demirli yat" yalanı elinde patladı

