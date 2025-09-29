PODCAST CANLI YAYIN

Gaziantep'te seyir halindeki tır alev aldı

Gaziantep'te seyir halindeki tır alev aldı. Alevlere teslim olan tırda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Gaziantep- Kahramanmaraş otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 99 AG 297 yabancı plakalı tırda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden araç sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sevk edilen emniyet güçleri bölgede güvenlik önemleri alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Çıkan yangının ardından tırda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

