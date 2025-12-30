PODCAST
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 83’e ulaştı
Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 20:00
İstanbul’da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı. İş ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşarken, D-100 Karayolu’nda araç kuyrukları oluştu.
