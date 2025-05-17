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Gaziantep’te kıraathane önünde infaz: 25 yaşındaki Hasan’a 14 kurşun!
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Gaziantep’te kıraathane önünde infaz: 25 yaşındaki Hasan’a 14 kurşun!

Giriş Tarihi: 17.05.2025 18:00:27

Motosikletle gelen iki saldırgan, kıraathane önünde oturan Hasan Kaplan’a 14 el ateş etti. Genç adam olay yerinde ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti. Saldırganlar ikinci şarjörü takarken kaçtı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kıraathane önünde oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan, motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şirinevler Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde meydana gelen olayda, motosikletten inmeden 14 el ateş eden saldırganlar genç adamı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Kaplan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan saldırganlar motosikletle izlerini kaybettirdi. Polis, bölgede yaptığı incelemede 14 adet boş kovan buldu. Ayrıca saldırganların ikinci şarjörü takarken düşürdüğü de belirlendi. Kaçan iki zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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