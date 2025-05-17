Gaziantep’te halı fabrikasında patlama: 7 yaralı

Giriş Tarihi: 17.05.2025 12:12:02

Edinilen bilgilere göre, fabrikada bulunan buhar kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın etkisiyle fabrikanın bazı duvarları yıkılırken, çevredeki araçlarda da maddi hasar oluştu. Patlama sırasında fabrikada bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Patlamanın nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.