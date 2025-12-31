PODCAST CANLI YAYIN
Ambulansla karda mahsur kalan hastayı belediye ekipleri kurtardı

Adıyaman'da, kara saplanan ambulansla beraber mahsur kalan bir hasta, belediye ekiplerince kurtarıldı.

YOĞUN KAR YAĞIŞI AMBULANSI DURDURDU

Adıyaman'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Vartana Deresi mevkiinde ilerleyemeyen bir ambulans yolda kaldı. Ambulans içinde, Vartana Geçici Yaşam Alanı'nda yaşayan ve rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye sevk edilen yaşlı bir çift bulunuyordu.

BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Bölgede kar temizleme çalışması yapan Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ambulansın mahsur kaldığını fark ederek hızlıca müdahale etti. Zaman kaybı yaşanmaması için yaşlı çift, ekiplerin araçlarına alındı.

HASTANEYE GÜVENLİ ŞEKİLDE ULAŞTIRILDILAR

Belediye ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılan yaşlı çiftin tedavisine başlanırken, olay olası bir mağduriyetin önüne geçilmesini sağladı.

