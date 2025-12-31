Bursa’da alkollü sürücü dehşeti! Karşı şeride geçen araçta 1 kişi ağır yaralı
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde alkollü sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ BARİYERLERİ AŞTI
Nilüfer ilçesi Geçit-Bademli Kavşağı'nda meydana gelen kazada, alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.
1.48 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Recep Y. (51) yönetimindeki otomobilin sürücüsünün 1.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
KADIN YOLCU AĞIR YARALANDI
Kazada araçta bulunan Zeynep F. (48) ağır yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
YOL TRAFİĞE KAPANDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.