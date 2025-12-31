PODCAST
Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana böyle daldı
Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 16:29
Moğollar grubunun üyesi ünlü sanatçı Cahit Berkay, Esenyurt'ta kullandığı araçla restorana daldı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Berkay, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.
