Kopan elektrik teli üzerine düştüğü kişinin montunu yaktı: O anlar kamerada!

Olay, dün akşam saatlerinde Selahaddin Eyyubi Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Park ettikleri otomobilden inen aylı aileden 4 kişiden 3'ünün üzerine kopan elektrik teli düştü. Telin sırtına isabet ettiği bir kişinin montu yanarken, sokağa peş peşe kıvılcımlar saçıldı. Çevredekiler panikle kaçışırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.