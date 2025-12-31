PODCAST CANLI YAYIN
Kopan elektrik teli üzerine düştüğü kişinin montunu yaktı: O anlar kamerada!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kopan elektrik teli, sokaktan geçenlerin üzerine düştü. Bir kişinin montunun yandığı, peş peşe düşen kıvılcımların düştüğü o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Selahaddin Eyyubi Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Park ettikleri otomobilden inen aylı aileden 4 kişiden 3'ünün üzerine kopan elektrik teli düştü. Telin sırtına isabet ettiği bir kişinin montu yanarken, sokağa peş peşe kıvılcımlar saçıldı. Çevredekiler panikle kaçışırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

