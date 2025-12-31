Artvin'in Ardanuç ilçesinden gelen son dakika haberi yürekleri ağza getirdi. Zekeriyaköy köyünün yüksek kesimlerinde meydana gelen çığ felaketinde, küçükbaş sürülerini otlatan 3 çobanın kar kütleleri altında kaldığı bildirildi. Devletin tüm birimleri çobanlara ulaşmak için dondurucu soğukta zamanla yarışıyor.

Zekeriyaköy Aksu Mevkisinde Korku Dolu Anlar

Olay, Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriyaköy köyünün Aksu mevkisinde meydana geldi. 2 bin 300 rakımlı bölgede küçükbaş hayvanlarını nakleden çobanların üzerine dev kar kütleleri düştü. İhbarın ardından bölgeye AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak olumsuz hava şartları arama kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor.

Vali Turan Ergün: "3 Çobana Sağ Ulaşmak İçin Çalışıyoruz"

Artvin Valisi Turan Ergün, bölgedeki son durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çığ altında kalan vatandaşların olduğu yönünde net ihbarlar aldıklarını belirten Ergün, şu ifadeleri kullandı: "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Arkadaşlarımız bölgeye ulaşmaya çalışıyor. 3 vatandaşımız çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu ancak kar altında kaldığı bildirilen diğer 3 çobana sağ olarak ulaşmak için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor."

Devletin Tüm Birimleri Bölgeye Sevk Edildi

Kurtarma operasyonu kapsamında koordinasyonun en üst düzeyde sağlandığını belirten Vali Ergün; İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı, Artvin ve Erzurum Valilikleri ile İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgede tam kapasite çalıştığını vurguladı. Ekipler, karla kapalı yolları iş makineleriyle açarak enkaza ulaşmaya çalışıyor.

Olumsuz Hava Şartları Çalışmaları Zorlaştırıyor

Aksu mevkisinde hakim olan tipi ve kötü hava koşulları, ekiplerin hareket kabiliyetini kısıtlıyor. Kar kalınlığının yer yer metreleri bulduğu bölgede, kurtarma timleri bir yandan doğa şartlarıyla bir yandan da zamanla yarışarak 3 çobandan gelecek müjdeli haberi bekliyor.