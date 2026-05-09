İstanbul’da bahar yağmurları mesaisi: Hafta sonu planı olanlar dikkat!
Adil Tek, İstanbul’daki bu yağışların klasik "kırkikindi" tadında bahar yağmurları olduğunu ifade etti. Isınan hava ile birlikte dikey yönlü hareketlerin arttığını belirten Tek, bu durumun gök gürültülü sağanakları tetiklediğini vurguladı. Sıcaklığın 25 dereceye kadar çıkacak olması, yağış anında havanın bunaltıcı bir nemle birleşmesine neden olacak. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinden sonra ani bastıran yağmurlara karşı İstanbulluların şemsiyesiz dışarı çıkmamasını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmalarını öneriyor.