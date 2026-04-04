Freni boşalan kamyon önüne geleni ezdi: Yaşlı adamın feci ölümü | VİDEO

Freni Boşalan Kamyon Dehşet Saçtı

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi 11. Sokak'ta, dün öğle saatlerinde kan donduran bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, 37 SK 477 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü su almak amacıyla aracından aşağı indi. Bu esnada freni boşaldığı öne sürülen dev araç, aniden hareket ederek eğimli yolda hızla ilerlemeye başladı.

Kaldırımda Yürüyen Vatandaş Hayatını Kaybetti

Kamyon, yaklaşık 200 metre boyunca yol üzerindeki araçlara çarparak kontrolsüzce ilerledi. O sırada kaldırımda hiçbir şeyden habersiz yürüyen Sedat Çalk, kontrolden çıkan kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi. Devasa araç, ancak bir saha dolabına çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Sürücü Gözaltına Alındı

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sedat Çalk'ın kamyonun altında kaldığı o korkunç anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyet güçlerinin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.