Feci kaza kamerada: Otomobil ikiye ayrıldı!

Adıyaman'da Gölbaşı yönünden Adıyaman'a gitmekte olan Burak Bal'ın (38) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak trafik levhası direğine çarptı. Şanlıurfa yol ayrımı kavşağı yakınlarındaki şarampolde meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle ikiye katlanan otomobilde sürücü Burak Bal olay yerinde hayatını kaybetti. Burak Bal'ın Adıyaman merkezde bir okulda öğretmenlik yaptığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kaza anı kameralarca kaydedilirken, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.