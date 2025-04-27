Feci kaza kamerada: Nevşehir’de facia yaşandı! 1 ölü 3 yaralı

Giriş Tarihi: 27.04.2025 21:23:48

Nevşehir'in Kapadokya Havalimanı Aksaray Karayolu Çiftlik köyü kavşağında , 50 ABY 633 plakalı otomobil sürücüsü Fatih Ö. , kavşakta duran aracı yollayarak aniden ana yola çıkınca , 68 AN 018 plakalı otomobil sürücüsü Mahmut A. ile kafa kafaya çarpıştı .

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil tarlaya uçtu . Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil içinde sıkışan Mahmut A., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi . İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mahmut A., hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti .

Diğer otomobil sürücüsü Fatih Ö. ve araçlarda yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı .

Kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi .