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Feci kaza kamerada: Nevşehir’de facia yaşandı! 1 ölü 3 yaralı
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Feci kaza kamerada: Nevşehir'de facia yaşandı! 1 ölü 3 yaralı

Giriş Tarihi: 27.04.2025 21:23:48

Kapadokya Havalimanı Aksaray Karayolu’nda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir'in Kapadokya Havalimanı Aksaray Karayolu Çiftlik köyü kavşağında , 50 ABY 633 plakalı otomobil sürücüsü Fatih Ö. , kavşakta duran aracı yollayarak aniden ana yola çıkınca , 68 AN 018 plakalı otomobil sürücüsü Mahmut A. ile kafa kafaya çarpıştı .

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil tarlaya uçtu . Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil içinde sıkışan Mahmut A., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi . İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mahmut A., hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti .

Diğer otomobil sürücüsü Fatih Ö. ve araçlarda yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı .

Kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi .

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