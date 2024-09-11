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Fazla su isteyince sopayla dövülerek öldürüldü: Dehşete düşüren görüntüler kamerada
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Fazla su isteyince sopayla dövülerek öldürüldü: Dehşete düşüren görüntüler kamerada

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024, 09:42 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024, 09:42

Edinilen bilgiye göre olay, Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Kazancı aracıyla Küçük Sanayi Sitesi’ne gitti ve aşırı susadığını belirterek, su içebileceği bir yer olup olmadığını sordu. Metal fabrikasında çalışan bir kişi, Kazancı'ya bir bardak su verdi. Su içtikten sonra, Kazancı bir şişe su daha istedi. Su veren kişi, Kazancı'nın talebine olumsuz yanıt verdi ve tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, 6 kişinin Kazancı’yı sopalarla dövmesine dönüştü. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Sopalarla dövülen Kazancı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından genç vatandaş hastanede hayatını kaybetti.

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